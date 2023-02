El Thyssen inaugura demà l'exposició "KHRÔMA"

Actualitzada 09/02/2023 a les 13:28

El Museu Carmen Thyssen obrirà al públic demà la seva setena exposició 'KHRÔMA. L'univers emocional del color'. Aquesta pretén explorar la importància dels colors a les obres d'art i com la seva percepció pot variar depenent de la persona que els mira. És per això que la sala d'exposicions del museu està dividida en sis colors (vermells, taronges, verds, blaus, colors foscos i policromàtics), i cada part acull una petita mostra d'obres on predomina cadascun d'aquests colors."Busquem que el visitant creï patrons emocionals a través dels diferents colors que proposem", ha explicat Guillermo Cervera, comissari de l'exposició. 'KHRÔMA' compta amb un total de 34 obres de 35 artistes que van des de Wasili Kandisnky fins a David Salle o Manuel Marín. Així mateix, l'equip del Thyssen ha desvelat avui que l'exposició disposarà d'una banda sonora original, produïda pel músic local Oriol Vilella.