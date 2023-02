Es fan controls d’ofici a les empreses i es constata el “temor” dels treballadors a parlar sobre la situació laboral

El Govern i l’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda) mantindran avui una reunió per tractar el “neguit” que s’ha generat per un possible incompliment de les condicions laborals, de seguretat i de salut en el treball que podrien estar patint treballadors i obrers immigrants al país, sobretot peruans. El ministre de Finances i portaveu, Cesar Marquina, va manifestar ahir que les diverses inspeccions d’ofici que s’han portat a terme durant els últims dies han donat lloc a la “recollida d’evidències” que ara seran analitzades per veure “si existeixen incompliments, detallar quins han estat i procedir amb els expedients sancionadors pertinents”. Tot

#4 Tindríeu de donar les eines, no us sembla?

#3 Es normal que tinguin por tenint en compte que encara aquí no hem arribat a la revolució industrial

#2 El Club

#1 Luis

