El PS aposta per David Pérez a Escaldes i per Armengol a Ordino

El partit es reuneix avui per decidir si tira endavant el pacte amb Dolsa amb l’objectiu de centrar la campanya en contra del projecte Grifols

David Pérez a Escaldes i Jean-Michel Armengol a Ordino seran els candidats territorials del PS. Pérez havia sigut militant de SDP i ara integra les llistes socialdemòcrates i Armengol és actualment conseller de la minoria al comú ordinenc. A Sant Julià, els socialdemòcrates concorreran amb Gerard Alís i a Encamp, amb Marta Pujol i Susagna Venable, després de tancar l’acord amb Agrupament Encampadà. A Andorra la Vella té molts números Quim Miró i encara es desconeix el nom de SDP. On encara no se sap si hi haurà pacte és a Ordino, on el PS debatrà aquesta nit si finalment