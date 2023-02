Actualitzada 09/02/2023 a les 06:32

Merkaat és el primer servei d’inversions 100% digital de Crèdit Andorrà que rebaixa la inversió mínima a 6.000 euros en el seu cinquè aniversari. Això permet obrir la plataforma als petits inversors, que poden accedir ara a un servei prèmium. Com a novetat, la plataforma ha incorporat recentment el servei de gestió discrecional de carteres per oferir una major comoditat als clients que deleguen la gestió de les seves inversions. Aquest servei permet guanyar més agilitat a l’hora d’operar i més capacitat per adaptar-se als esdeveniments econòmics i de mercats.La plataforma digital, que inverteix en fons d’inversió i ETF, permet als clients accedir a un servei expert que ofereix una gestió integral de les seves inversions: assessorament o gestió discrecional, execució d’ordres de compra i venda, custòdia i seguiment, amb l’objectiu de rendibilitzar el seu capital.