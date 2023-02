El cens electoral puja un 9,8% fins a 29.957 votants

Actualitzada 09/02/2023 a les 18:05

Els comuns han validat avui les llistes actualitzades dels votants que podran dipositar el sufragi en els comicis del 2 d'abril. El cens electoral augmenta fins a 29.957 votants, el que suposa 2.679 persones amb dret a vot per sobre del total de les generals celebrades el 9 d'abril del 2019 quan van ser 27.278 persones, és a dir un 9,8% més.A Andorra la Vella hi figuren 8.693 electors una xifra que representa un increment del cens del 7,36% en relació als 8.097 ciutadans amb dret de vot a les eleccions generals d’ara fa quatre anys, segons informa el comú de la capital.La segona parròquia en cens electoral és Escaldes on estan convocats a les urnes 5.863 electors, per sobre de les eleccions de l'abril del 2019 quan era de 5.401 electors, segons destaca el comú. I a Sant Julià de Lòria el nombre de votants arriba als 4.476, per sobre dels 4.029 de fa quatre anys..A la parròquia de Canillo el nombre és de 1.198 electors. Les xifres també són superiors a les del 2019, quan durant les eleccions generals hi havia 1.003 votants i a les comunals 1.051. Pel que fa a Ordino, el cens electoral de la parròquia és de 1.903 electors, per sobre dels 1.753 que hi havia durant les generals del 2019 i a la Massana el nombre d'electors és de 3.483, per sobre dels 3.067 de l'any 2019.A Encamp la llista dels electors és de 3.976, superior als 3.570 que hi havia el 2019. També han augmentat al Pas de la Casa arribant als 365 votants, per sobre dels 358 del 2019.