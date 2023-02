Andorra Telecom creu que “les coses amb la UE van bé”

Actualitzada 09/02/2023 a les 12:49

Andorra Telecom es mostra més optimista amb les negociacions de l’acord d’associació. Així ho ha assegurat Jordi Nadal, el director general de la companyia, que ha apuntat que “si per que caigui el roaming volem dir que els turistes no paguin ja hi estem d’acord”.Així, el directiu ha recordat que la parapública ja compta amb una trentena d’acords amb operadors francesos que permeten que els usuaris del país veí del nord no hagin de pagar per utilitzar les dades mòbils o fer trucades. “No cal esperar a l’acord d’associació perquè passi això” ha defensat Nadal que també ha apuntat que “les coses amb la UE van bé, però sabem que són lentes, fins al juny no se’n tornarà a parlar”.Pel que fa a Espanya, Nadal ha reconegut que hi ha hagut converses amb diversos operadors però que no s’ha pogut assolir un acord per rebaixar l’impacte del roaming. “Espanya també està fent molts ingressos amb el roaming; nosaltres no podem marcar les seves tarifes”.La previsió d’ingressos per roaming del 2023 és de 19 milions d’euros, mentre que el ingressos del 2022 van ser de 21 milions. “Es tracta d’una previsió realista” ha asseverat Nadal.