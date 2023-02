Vilarrubla alerta dels riscos que comporten les xarxes socials

La ministra va participar en una xerrada per conscienciar alumnes

El ministeri d’Educació i Andorra Telecom van celebrar ahir una de les activitats per a escolars, docents i famílies que es realitzen conjuntament per sensibilitzar sobre els perills que pot comportar un mal ús d’internet i de les xarxes, i per donar alternatives a l’ús de les pantalles. La titular d’Educació i Ensenyament Superior des d’ahir en funcions, Ester Vilarrubla, va remarcar que les noves tecnologies i les xarxes “tenen beneficis i per això les potenciem, però també hem de ser conscients dels riscos que existeixen i del bon ús que se n’ha de fer”, del qual han d’estar informats