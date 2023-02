Una desena de positius en una setmana

Actualitzada 08/02/2023 a les 18:04

La incidència de la covid continua en nivells mínims i en l'última setmana s'han notificat una desena de positius, segons ha informat el ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina aquesta tarda. La xifra de casos actius suma un afectat i es queda en 19 malalts amb el virus, sense cap ingressat, i s'han donat nou altes. El total d'infeccions s'eleva a 47.860, de les quals hi ha 47.682 recuperacions.Marquina ha anunciat que el consell de ministres en funcions ha decidit demanar a la comissió permanent del Consell General una nova pròrroga per facultar a l'executiu a establir mesures restrictives per protegir la salut pública i evitar l'expansió de la covid. La petició és per ampliar la potestat del Govern durant dos mesos més. El ministre en funcions ha indicat que s'ha sol·licitat la pròrroga perquè "es pugui veure molt més clar" quina és l'evolució de la incidència de la infecció en els mesos que queden d'hivern. I ha incidit que "encara hi ha focus de preocupació" per l'expansió del virus, com és el cas de la Xina, i per precaució el Govern vol mantenir la capacitat d'adoptar mesures especials. La facultat actual finalitzava a mitjans del mes de març.