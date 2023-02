Actualitzada 08/02/2023 a les 17:19

El ministre de Salut en funcions, Albert Font, ha signat aquest dimecres a Madrid un protocol d’entesa de cooperació sanitària amb la seva homòloga espanyola, Carolina Darias, segons informa l'executiu en un comunicat. En aquest sentit, el Protocol recull la voluntat d’intercanviar experiències en àrees específiques com la gestió d’emergències i medicina de catàstrofes a la zona fronterera comuna; col·laboració en matèria d’assistència sanitària i gestió compartida de recursos; cooperació en la formació i recerca; desenvolupament de la innovació tecnològica; col·laboració en especialitats assistencials; accés a medicaments i cooperació en matèria de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits, entre altres.Així, tal com han apuntat ambdós mandataris, tenint en compte que Andorra i Espanya ja tenen una col·laboració fluida i sinergies existents en l’àrea de salut, aquest Protocol formalitza i facilita la cooperació coordinada entre les parts. En aquest sentit, l’objectiu és aprofitar les condicions favorables per intensificar les activitats bilaterals, especialment per al desenvolupament de la cooperació i l’assistència tècnica, la planificació i la gestió dels serveis en matèria sanitària.El ministre Font ha estat acompanyat durant la reunió per la secretària d’Estat de Salut en funcions, Helena Mas i per l’ambaixador d’Andorra a Madrid, Vicenç Mateu. Per la delegació espanyola, han acompanyat la ministra Darias la secretària d’Estat de Sanitat, Silvia Calzón i el secretari general de Salut Digital, Informació iInnovació en el Sistema Nacional de Salut, Juan Fernando Muñoz. Així, per tal de fer un seguiment del progrés dels punts previstos al Protocol, es crea la Comissió de Seguiment, amb representants d’ambdós països i que es reunirà una vegada a l’any. El Protocol entra en vigor avui mateix i es mantindrà per un període indefinit.