Pròrroga de les mesures d'estalvi energètic fins al març

El consell de ministres d'aquest matí ha aprovat la prròroga d'un mes més el drecret de compliment de les mesures d'estalvi energètic, que vencia el 15 de febrer. El ministre Portaveu, Cesar Marquina, ha indicat que encara ens trobem en una seituació de "fragilitat" del sector energètic, tenint en compte que "queden mesos de fred i cada cop hi ha més turistes". Marquina ha exposat que tot i no haver generat tot l'estalvi previst si no s'haguessin posat en marxa les mesures ara estariem "molt per sobre", i ha recordat que el mes de gener ha tancat amb un consum un 0,6% superior respecte al mateix mes del 2022. El titular de Finances ha apuntat a "aspectes que son relativament exògens i no controlem", com un hivern amb temperatures fredes i el fet que cada cop s'estan rebent molt turistes, 100.000 més que l'any passat segons ha indicat Marquina.Govern subvencionarà íntegrament els preus públics de certificats electrònics en totes les modalitats durant el 2023. El ministre Marquina ha explicat que l'acord té com a objectiu fomentar la utilització d'aquests certificats, així com aprofundir a la seva implamantació i impulsar la transició digital.