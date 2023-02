El cap del servei d’urgències reconeix certa tensió en la capacitat d’atenció dels pacients

Dos metges per atendre els pacients del servei d’urgències. Aquest és l’equip amb què compta l’hospital Nostra Senyora de Meritxell un dia qualsevol en hora punta, a banda dels infermers i altres professionals que els donen suport. Arran de les acusacions per part dels usuaris i del sindicat sanitari sobre un suposat col·lapse, el cap del servei d’urgències, Jordi Samsó, es va pronunciar i va corroborar que es troben en una situació de certa tensió que es dona des de fa temps.



“A urgències tenim una demanda molt per sobre de la que teníem els últims anys”, assegura Samsó. La mitjana

