David Claverol va admetre haver fet reintegraments que va destinar a ús personal i autoritzar factures per un valor de 23.000 euros

El Ministeri Fiscal demana sis anys de presó ferma per a l’expresident de la Fundació Privada Tutelar, David Claverol, que durant el mandat s’hauria apropiat de gairebé 23.000 euros de l’organització. El Tribunal de Corts va jutjar ahir els fets que la Fiscalia considera constitutius d’un delicte major continuat d’apropiació indeguda en el seu tipus qualificat –per la gravetat que suposa que s’apropiés de fons socials– d’un delicte d’estafa qualificada i d’un altre d’administració deslleial. En canvi, la defensa només hi veu l’últim tipus i demana que la pena no superi els quatre mesos de presó condicional.



Durant la vista oral,