Demanen cinc mesos condicionals per no tornar un ordinador de feina

El Ministeri Fiscal demana cinc mesos de presó condicional per a la secretària d'una empresa per apropiar-se de l'ordinador de treball mentre estava de baixa. L'acusada s'ha defensat al judici celebrat avui pel Tribunal de Corts dient que pateix problemes de cor i es trobava malament per desplaçar-se i tornar el material de feina. Tanmateix, el va retornar a la policia mesos després, quan l'empresa ja havia interposat la denúncia. Per la seva banda, la fiscalia ha argumentat que el podria haver tornat a través d'algun conegut i l'acusa d'intentar vendre l'ordinador per xarxes socials.



El fiscal ha aportat una prova per demostrar que la secretària va posar a la venda l'ordinador a través del seu perfil de Facebook. A l'anunci s'indicava que es venia per un valor de 1.000 euros i que havia estat comprat el 24 d'octubre del 2019. Casualment, el mateix dia que la secretària va comprar l'ordinador de treball amb la targeta de crèdit de l'empresa. La dona ha manifestat, però, que es tractava de l'ordinador d'un amic que per problemes familiars no el podia posar ell mateix a la venda.La defensa de la processada ha demanat l'absolució perquè ha afirmat que no es volia quedar l'ordinador i que no el va tornar abans per motius de salut.