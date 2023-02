La patronal demana repetir la fórmula i el sindicat donar prioritat als aturats del país

La CEA va demanar ahir una nova quota de temporers per a l’estiu “en una línia similar a la de l’any passat”. Així ho va fer saber la patronal després de la reunió del Consell Econòmic i Social celebrada ahir, a la qual també van assistir representants de l’USdA. En aquest sentit, “la patronal considera que la quota d’estiu que el 2022 va estar en vigor per al sector de l’hoteleria i la restauració va funcionar de forma òptima i va permetre a les empreses fer front a una situació de mancança de mà d’obra, així com avançar en la

#1 Hanns

(08/02/23 06:27)