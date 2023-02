Govern convoca l'Acoda pel "neguit" per la situació d'obrers immigrants

Actualitzada 08/02/2023 a les 18:32

Govern i l'Associació de contractistes d'obra (Acoda) es reuniran demà per tractar el "neguit" generat entorn de l'incompliment de les condicions laborals, de seguretat i de salut en el treball que podrien estar patint treballadors i obrers immigrants al país. El ministre Portaveu, Cesar Marquina, ha indicat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres que les diverses inspeccions que s'han dut a terme aquests darrers dies han donat lloc a la "recollida d'evidències" que ara seran analitzades per veure "si existeixen incompliments, detallar quins i procedir amb els expedients sancionadors pertinents". En aquest sentit, l'executiu vol conèixer la visió que l'Acoda té de la situació per "sumar esforços i entendre la foto global". A més, Marquina també ha apuntat a la possibilitat de posar en marxa mesures "si la situació realment s'està donant", tot i que ha insistit que aquests incompliments "són presumpcions fins que es resolguin els expedients oberts".El ministre ha explicat que el cos de la policia ha detectat en les entrevistes fetes als treballadors "certa por a l'hora de desvetllar les relacions laborals". Per això, des del departament s'està fent "pedagogia per informar-los dels drets que tenen al país i tranquil·litzar-los". El titular de Finances assegura que la resolució dels expedients s'està tractant amb "màxima prioritat" perquè si hi ha incompliments es pugui solucionar "amb més dies que setmanes".