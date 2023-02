Els hotels van fregar el 80% d'ocupació durant la setmana passada

Actualitzada 08/02/2023 a les 06:28

Les xifres d’ocupació hotelera segueixen registrant dades molt positives. La darrera setmana, la del 30 de gener al 5 de febrer, els establiments van fregar el 80% entre dilluns i diumenge, segons les dades recollides per la Unió Hotelera, i el cap de setmana es va enfilar a prop del 94%. “Molt bones dades d’ocupació tant entre setmana com el cap de setmana”, van remarcar des de la patronal hotelera, que en la nota setmanal amb els reculls d’ocupació de llits també va facilitar la mitjana assolida durant tot el mes de gener: un 75,7%.La setmana més fluixa va ser la posterior a les festes nadalenques, la del 9 al 15 de gener, quan el percentatge no va arribar al 70% (68,13%). En les setmanes posteriors s’ha superat aquesta dada i la que va obtenir els millors resultats va ser la del 23 al 29 de gener, quan la mitjana de llits ocupats per turistes durant els set dies es va aproximar al 85%.