El PS reconeix “frustració” en matèria d'habitatge

López lamenta que les seves propostes no hagin tirat endavant durant la legislatura

El Partit Socialdemòcrata va fer balanç ahir de la legislatura en una trobada amb la premsa celebrada a la seva seu. El president del partit, Pere López, va reconèixer que “ha estat frustrant” la feina realitzada en matèria d’habitatge a causa que “hem topat amb un mur constant”. Per contra, López sí que va celebrar la sentència del Tribunal Constitucional –arran d’un recurs presentat pel seu partit– amb relació a la Llei del codi de família que eliminava la distinció entre matrimoni i casament, com un fet que suposarà “un abans i un després” per quan es vulgui legislar des

#3 Jordi

(08/02/23 06:38)



#2 Marcia

(08/02/23 06:24)



#1 Laura

(08/02/23 06:14)