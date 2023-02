Andorra Turisme destina 115.000 euros per promocionar-se a Madrid

Actualitzada 08/02/2023 a les 10:11

Andorra Turisme ha fet pública al BOPA d'aquest dimecres l’adjudicació mitjançant contractació directa de la seva participació, en la Fira de Turisme Fitur 2023 a Madrid, per promoure la destinació Andorra per un import de 55.000 euros a Institución Ferial de Madrid – IFEMA MADRID.Així mateix, la parapública destina 60.000 euros a Foro de Debate, SLU per la seva participació, en el certament gastronòmic Madrid Fusión 2023 per a promoure la destinació Andorra en el mercat espanyol com a destí gastronòmic, amb la participació de cuiners del país, i per promoure l’edició 2023 de l’esdeveniment gastronòmic Andorra Taste.Per altra banda, l'entitat fa pública l’adjudicació mitjançant contractació directa d’un Tour Operador que promogui la venda de paquets turístics amb destinació Andorra en el mercat de la neu del sud de França. En aquest cas, l'adjudicatari és La Noche Voyages, SL. La parapública també ha contractat Andorra Travel Service ATS, SL com a Tour Operador que promogui la venda de paquets turístics amb destinació Andorra al Regne Unit i Irlanda.En aquesta línia, el ministeri de Turisme ha fet pública l’adjudicació mitjançant contractació directa a Tui UK Limited, per portar a terme el projecte anomenat 'Pla de consolidació del posicionament d’Andorra al Regne Unit i altres mercats de neu' amb l'objectiu d'incrementar la quota de mercat d’Andorra com a destinació en aquests mercats emissors.