Presentació del full de ruta del nou Pla Nacional de la Joventut

Actualitzada 07/02/2023 a les 19:00

La Taula Mixta de Joventut s'ha reunit avui per presentar el procés de creació que s'inicia a partir d'ara per a l'elaboració del nou Pla Nacional de la Joventut d'Andorra (PNJA). La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha presidit la Taula, on s'hi han presentat el Govern, els 7 comuns, l'associació Carnet Jove i el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.La trobada ordinària ha servit per presentar davant de la Taula el full de ruta pel qual s'estableixen les diferents fases d'elaboració del pla que es farà entre totes les parts presents en la reunió.El PNJA té com a objectiu fomentar la participació activa dels joves atots els nivells del treball de joventut i, alhora, reforçar la coordinació dels diferents actors implicats en aquesta matèria. El nou pla s’alinearà amb les recomanacions del Consell d’Europa i amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027.

A la reunió d’avui també s'ha aprovat les modificacions del Reglament de les activitats de lleure en vigor des del 2020. Finalment, s’ha presentat el conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i la Universitat d’Andorra per al reconeixement de crèdits de lliure elecció als alumnes que duguin a terme activitats d’interès social.