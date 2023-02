Liberals fa oficial el trencament amb DA i farà llistes en solitari

Cabanes volia fer un últim intent per pactar però l’executiva decideix que no

Liberals farà llistes territorials en solitari al màxim de parròquies possible. Així ho va anunciar ahir a la nit el partit, després d’una reunió de l’executiva de la qual també van fer part els comitès parroquials de la formació. No hi haurà, per tant, pacte amb Demòcrates. Una decisió que ja feia dies que alguns dirigents dels dos partits havien avançat però que fins ahir no es va oficialitzar. El candidat liberal a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, va apuntar en declaracions al Diari que ell era partidari de fer un darrer intent aquesta setmana per reconduir el pacte

