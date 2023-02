L'oposició es va assabentar de la dissolució del Consell per la premsa

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:22

Els grups parlamentaris de l’oposició es van assabentar directament per la roda de premsa del cap de Govern, Xavier Espot, de la dissolució del Consell General i de la convocatòria de les eleccions. Així es va confirmar des del Partit Socialdemòcrata i terceravia.De fet, ahir a la tarda el president dels socialdemòcrates, Pere López, va lamentar no haver rebut una trucada per part d’Espot per notificar la decisió com un gest de cortesia parlamentària. “És una mostra més del seu tarannà”, va sentenciar el líder socialdemòcrata, que va carregar contra el líder de l’executiu afirmant que “aquesta ha estat la tònica de tota la legislatura per part del cap de Govern, ni una trucada”.Pel que fa a terceravia, fonts del partit van explicar que no van rebre cap trucada però que a mig matí en saber de la convocatòria de premsa enviada pel Govern “es va donar per feta” la convocatòria dels comicis i la dissolució del Consell General. En canvi, el president del grup parlamentari independent, Ferran Costa, sí que va rebre una trucada a les 15 hores per avançar-li l’anunci que Espot havia de fer a la tarda.Pel que fa a la data en qüestió, els grups de l’oposició no van entrar a valorar-la, si bé López sí que va reconèixer que “no tenim la potestat de decidir-la, és només potestat del cap de Govern”.