Formació als escolars per fer bon ús de les xarxes

Actualitzada 07/02/2023 a les 15:43

El ministeri d'Educació i Andorra Telecom impulsen activitats per a escolars, docents i famílies per sensibilitzar-los als perills que pot comportar un mal ús d'internet i de les xarxes i per donar-los alternatives a l'ús de les pantalles. La titular d'Educació i Ensenyament Superior des d'avui en funcions, Ester Vilarrubla, ha remarcat que les noves tecnologies i les xarxes "tenen beneficis i per això les potenciem però també hem de ser conscients dels riscs que existeixen i del bon ús que se n'ha de fer" del qual han d'estar informats els alumnes, les famílies i els docents. I ha assegurat que les escoles "són força segurs en aquest sentit, però fora dels centres els joves també tenen connexió, no sempre supervisada, i han de ser ells mateixos els responsables".Els actes s'emmarcan en la Setmana de la Internet Segura que ha començat avui coincidint amb el Dia de la Internet Segura que commemoren 170 països. La inauguració s'ha fet a l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma on el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat que la iniciativa sorgeix per "oferir un bon acompanyament als alumnes, docents i famílies d'internet, videojocs, aplicacions i xarxes socials, per garantir el benestar digital dels infants, joves i famílies del país", indica la companyia.Les accions es concreten en l'entrega d'una maleta Bagkid perquè els docents d'escolars de 5 anys puguin sensibilitzar-los sobre la diferència entre món virtual i real. Les famílies rebran una motxilla amb una Guia de jocs infantils per a un oci sense pantalles per compartir estones d'esbarjo amb els fills.Els alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança tindran dijous la xerrada Juguem bé als videojocs? on l'expert Richard Cabrejas exposarà com els videojocs afecten el seu cervell i els donarà estratègies per jugar-hi sense que els perjudiqui. I per als estudiants de segona ensenyança, batxillerat i formació professional s'ha fet avui una conferència per entendre com es dissenyen els jocs, les apps i xarxes socials amb l'objectiu de condicionar el seu comportament, assenyala Andorra Telecom. I es donaran estratègies per no caure en addiccions a les pantalles.La setmana es completa amb tres xerrades per a les famílies amb continguts segons l'edat dels infants que es faran des d'avui a dijous a la sala d'actes de MoraBanc.