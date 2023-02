Actualitzada 07/02/2023 a les 10:51

El front de llevant deixa nevades️febles a #Andorra que poden tornar a ser una mica més intenses a la tarda

Demà encara tindrem més núvols al sud amb la possibilitat d'algun floc❄️a la tarda

— Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) February 7, 2023

Metorologia preveu febles nevades que afectaran sobretot a l'est del país. Durant el matí seran intermitents, amb poca consistència, mentre que de cara a la tarda poden intensificar-se lleugerament i acumular fins a cinc centímetres als cims de l'extrem est. Demà encara tindrem més núvols al sud amb la possibilitat d'algun floc a la tarda. Dijous, les altres pressions guanyaran protagonisme, de moment amb fred fins divendres.Mobilitat ha activat la fase groga a la carretera General 2 a partir de Port d'Envalira, a la General 3 per accedir a Arcalís i la General 4 a partir de Pal. Els equipaments són necessaris per circular per les zones altes per la presència de neu a la calçada.