El PS aspira a lluitar en cinc parròquies

Actualitzada 07/02/2023 a les 19:24

El Partit Socialdemòcrata vol “competir” en cinc de les set parròquies del país. Aquesta és la voluntat del líder del partit, Pere López, que ha explicat aquesta tarda que s’esperarà a dilluns per formalitzar totes les candidatures.En aquest sentit, López ha reconegut majors dificultats per conformar una llista territorial a La Massana i a Canillo, si bé no ha descartat que aconsegueixin acabar conformant llista. Tanmateix, el líder socialdemòcrata ha asseverat que la voluntat no és tenir presència a totes les parròquies sinó presentar llistes competitives allà on es presentin. Així, López ha explicat que l’acord amb Progressistes-SDP els permet afrontar alguns territoris amb major optimisme, especialment la capital.D’altra banda, el líder del partit també ha fet balanç de la legislatura assegurant que “ha estat frustrant” la tasca realitzada al Consell General en matèria d’habitatge perquè “ens hem trobat amb un mur constant”. Per contra, ha celebrat la sentència del Tribunal Constitucional en relació a la llei del codi de família que eliminava la distinció entre matrimoni i casament, com un fet que suposarà “un abans i un després” per quan es vulguin legislar des d’un punt de vista de la doctrina catòlica.