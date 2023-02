Corts jutja David Claverol per estafa i apropiació indeguda

Actualitzada 07/02/2023 a les 12:16

El Tribunal de Corts jutja aquest matí David Claverol, a qui el Ministeri Fiscal acusa dels delictes majors d’estafa qualificada i apropiació indeguda, per haver-se apropiat de 23.000 euros del fons de la Fundació Tutelar, on havia estat secretari i president.Claverol ha declarat a la vista que “pensava que una feina fora de les meves tasques s’havia de pagar”, amb referència a l’esforç que va dedicar a la cerca d’un local. Mesos més tard, la seva família va retornar el total dels diners, ja que ell es trobava fora del país.El Patronat de la Fundació va destituir David Claverol el 22 d’agost de 2019 del càrrec de president que ostentava des de juliol per irregularitats comptables. Tanmateix, la Fundació no s’ha personat com acusació particular.