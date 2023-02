Carles Porta i Anna Punsí presenten "Crims"

Actualitzada 07/02/2023 a les 19:37

Els periodistes Carles Porta i Anna Punsí han visitar aquest vespre el Centre de Congressos d’Andorra la Vella per parlar sobre el fenomen “Crims”. Es tracta d’una sèrie documental amb versions de ràdio, televisió i podcast de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre els crims més mediàtics i rellevants succeïts a Catalunya els darrers anys. Tal com han avançat al Diari el director i directora de continguts, la finalitat de la conferència és explicar tot el que hi ha darrere de cada capítol. “Hi ha una sèrie d’elements que la gent no veu des de casa, però explicant-les podran entendre perquè emetem tants pocs programes”, ha dit Porta.