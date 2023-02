SMS solidari per ajudar a Turquia i Síria

Actualitzada 06/02/2023 a les 13:29

Andorra Telecom activa l’SMS solidari al número 828 per recaptar diners per ajudar als pobles de Turquia i Síria arran del terratrèmol de 7,8 graus ha sacsejat aquesta matinada el sud-est de Turquia i el nord de Síria, segons informa la companyia en un comunicat. Així, el cost de cada SMS és de 2 euros i la recaptació es repartirà entre les tres ONG andorranes que es desplaçaran a la zona, Càritas andorrana, Creu Roja andorrana i Unicef Andorra.La parapública informa que els diners recaptats els destinaran al desenvolupament de les tasques que els comitès internacionals de les tres ONG portaran a terme sobre el terreny, per ajudar als damnificats del terratrèmol que ha causat ja més de 600 morts i milers de persones ferides.