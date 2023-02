Risco proposa més malalties amb cobertura del 100%

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:26

La CASS ha fet arribar una proposat al Govern per ampliar les malalties per a les quals es preveu una cobertura econòmica del cent per cent. Així ho va confirmar el representant dels pensionistes a la CASS, Jacint Risco, afegint que es tracta d’una reivindicació de fa temps.Segons va detallar, a la llista hi ha malalties que “semblen totalment lògiques”, com ara el Parkinson o l’Alzheimer, les addiccions o les malalties mentals”. Ara bé, Risto va emfasitzar que es tracta d’una llista “que ha de ser dinàmica”.A més, també va posar sobre la taula les dificultats burocràtiques per fer les sol·licituds de les malalties greus o molt greus, que compten amb un termini de tres mesos, fet que va qualificar “d’injust”. Així mateix, la CASS ha aprofitat per demanar un reglament fort, amb guies per a cada malaltia i els protocols de mediació, “com el que hi ha a França”.