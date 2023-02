Pas per garantir el dret a vot de persones discapacitades

El reglament d’aplicació de mesures per reforçar la garantia de l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat i que dona compliment al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides ha entrat en vigor, després de la publicació al BOPA.



Així, es garanteix l’accessibilitat a la informació electoral i a l’entorn electoral, el desplaçament per anar a votar, l’emissió del vot accessible, l’assistència per votar i la delegació de vot. El reglament concreta els formats bàsics que es podran utilitzar, procurant que s’ajustin al màxim al disseny universal i a les