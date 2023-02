Es queixen d’una empresa en concret pel tracte “humiliant, del sou més baix del pactat i de la mala qualitat del menjar”

Obrers desplaçats a Andorra des del Perú per treballar a la construcció volen tornar al seu país per les males condicions de vida i de treball, però no tenen mitjans i se senten com retinguts. Estan a les mans del propietari d’una de les empreses –la més polèmica, ja que no es poden posar totes al mateix sac– perquè no poden pagar-se el vol fins a Lima i el sou no dona per estalviar, ja que han d’enviar cada mes diners a les famílies.



Però els empleats comencen a perdre la por i a trencar el silenci, tot i mantenir l’anonimat

