Navalles, aldarulls i amenaces de mort

Actualitzada 06/02/2023 a les 12:23

La policia va detenir el passat dissabte al Pas de la Casa un home amb possessió de dues navalles de 8 centímetres i fulla llisa. L'arrestat es tracta d'un no resident de 18 anys que es va controlar prèviament per orinar al carrer. Durant l'escorcoll de seguretat se li van sostreure les dues navalles i 10,1 grams de marihuana.També al Pas de la Casa durant la matinada del diumenge la policia va arrestar a un home no resident de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública i un delicte contra la llibertat. L'acusat va entrar en un local d'oci nocturn que estava a punt de tancar i, quan li van indicar que havia de marxar, va començar a llençar taules i cadires al terra amb agressivitat. Quan va arribar el cos de la policia al local per intervenit, l'home els va ameaçar de mort i va empentar un d'ells.Al cap de setmana al Pas de la Casa, la policia va detenir dos homes residents al país per possessió de drogues. Un d'ells de 39 anys va ser arrestat amb 3,6 grams d'MDMA repartits en tres embolcalls. L'altre home de 51 anys se'l va detenir a la frontera del riu Runer per introduir 1,3 grams de cocaïna.Pel que fa a la conducció la policia va arrestar a quatre persones més durant dissabte i diumenge. Una dona resident de 68 anys amb una taxa d'1,59, un home resident de 25 per positiu d'1,28; i dos no residents de 40 i 26 amb 1,15 i 1,16 grams d'alcohol per litres de sang respectivament.