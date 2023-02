Actualitzada 06/02/2023 a les 22:00

Liberals presentarà llistes territorials en solitari al màxim de parròquies possible en les pròximes eleccions generals del 2 d'abril, segons informa el partit blau en un comunicat. La decisió s'ha pres aquest dilluns al vespre en una reunió d'executiva del partit on han estat presents els representants dels comitès parroquials.En aquest sentit, els diferents membres de l'executiva han acordat la intenció de fer llistes en solitari a les territorials per estar presents al major nombre de parròquies possible, les quals s'afegiran a la llista nacional ja anunciada encapçalada per Josep Maria Cabanes.