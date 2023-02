La 4a edició de Canya als museus se centra en l'art romànic

Actualitzada 06/02/2023 a les 12:12

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura ha presentat la 4a edició de Canya als museus, la programació d’activitats dels museus gestionats pel Govern que té l’objectiu de dinamitzar els espais i oferir activitats diferents per visitar els museus del país, segons informa l'executiu en un comunicat.La programació té una durada de febrer a juny i aborda múltiples temàtiques per connectar amb audiències diverses, tot i que es fa un èmfasi especial en l’art romànic, amb la 2a edició de les Jornades d’art romànic.Per altra banda, l'executiu emfatitza que la proposta d’activitats manté els tastos de productors locals i altres propostes, com el taller de maquillatge de fantasia, una xerrada sobre l’art del tatuatge i microteatre reflexiu. Les activitats programades, també proposen fer una nova mirada en clau de gènere a la Farga Rossell des d’una òptica femenina. Les diverses propostes s’han impulsat en col·laboració amb creadors, artistes i productors d’Andorra.La majoria de les activitats tenen un aforament restringit per les limitacions arquitectòniques dels museus i per oferir una experiència de qualitat a l’espectador. Per aquest motiu, cal fer reserva prèvia.La 4a edició de la proposta agafa el relleu de la 3a, que es va celebrar del setembre 2022 al gener del 2023, on hi van passar un total de 1.088 assistents per les múltiples activitats programades. La majoria de les propostes s’han omplert amb públic del país, que ha assistit a més d’una activitat. En aquest sentit, una de les activitats que va tenir més acollida va ser el festival de màgia de l’Era del Raser, que es va celebrar del 8 al 16 d’octubre del2022.