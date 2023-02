La campanya electoral començarà el 19 de març

Actualitzada 06/02/2023 a les 17:36

El cap de Govern, Xavier Espot, ha convocat les generals per al 2 d'abril, tal com havia anunciat el Diari, i ha exposat el calendari electoral que fixa l'inici de la campanya per al diumenge 19 de març a les 15 hores i la finalització el 31 de març a les 24 hores. El tancament de les llistes que concorrin a la cita per renovar el Consell General del que sortirà el nou executiu serà dilluns vinent, 13 de febrer, a les dotze del migdia. El Consell General quedarà dissolt demà després de la publicació aquesta tarda al BOPA de l'edicte que posa fi a la legislatura.Xavier Espot ha destacat que ha escollit la data del 2 d'abril perquè l'altra alternativa era el diumenge 26 de març i era "impossible" la celebració aquest dia per la logística dels mitjans, i en concret de la televisió pública, ja que coincideix amb les finals de la Copa del Món que acull Soldeu-el Tarter. El cap de Govern ha explicat que ha considerat que el 2 d'abril era la data més adequada per la comoditat dels ciutadans i ha incidit que "té un petit incovenient" perquè és el cap de setmana de l'inici de les vacances escolars. Espot ha recalcat que els electors que tinguin previst fer un viatge i estiguin fora del país el dia del comicis tenen l'opció de dipositar el sufragi judicial a la Batllia o fer servir el vot per correu, que s'han ampliat els supòsits per acollir-se a aquesta modalitat.Xavier Espot ha assegurat que no ha començat a preparar la data de les generals fins que no es va aprovar el pressupost el 31 de gener. El cap de Govern ha assegurat que farà una campanya com "sempre en clau constructiva perquè aquest és el tarannà de la nostra formació, i mai desqualificant els rivals".En aquest sentit, el líder de l’executiu ha defensat que el Govern “seguirà treballant fins a l’últim dia” mantenint-se ell mateix al capdavant compatibilitzant el càrrec de cap de Govern en funcions i candidat a les eleccions. “Un Govern en funcions hi ha coses que no pot fer però treballarem fins a l’últim dia; tenim marge de maniobra per donar resposta a les problemàtiques de la ciutadania d’aquí fins a la data de les eleccions”, ha remarcat Espot, que ha apuntat que “qualsevol cosa que fem ara serà vista com electoralista però no podem estar un mes i mig de braços creuats”.Tanmateix, Espot ha reconegut que “extremarem el criteri de prudència” abans de tirar endavant qualsevol mesura i ha apuntat que en cap cas s’impulsaran “grans projectes”. D’altra banda, el líder de l’executiu ha defensat que la data del 2 d’abril també va estar condicionada per l’activitat parlamentària si bé des de finals de l’any passat ja es plantejava un possible avançament electoral. Sobre aquesta qüestió, Espot ha reiterat que la data de les eleccions “en un sistema com el nostre està pròpiament marcada per l’activitat parlamentària; tinc la consciència tranquil·la i estic satisfet perquè sigui quin sigui el resultat hem portat aquest país a bon port”.Espot també ha fet una crida a la mobilització de la ciutadania per evitar l’abstencionisme i ha assegurat que “la millor recepta” per mobilitzar a l’electorat és “el comportament i com encarem aquesta campanya; si fem propostes constructives, no entrem en picabaralles estèrils i fem propostes de futur” Espot està convençut que s’aconseguirà que la ciutadania voti. Pel que fa al nombre de llistes que es dibuixen -fins a 8 possibles llistes nacionals si els pactes no ho eviten- el líder taronja ha apuntat que quantes més candidatures hi ha més opcions que la ciutadania trobi algú que representi millor les seves voluntats si bé ha defensat que “fer candidatures no és un joc, és posar en una llista persones que poden acabar tenint un càrrec d’enorme responsabilitat”. Sobre les llistes de Demòcrates, Espot ha assegurat que “anem fent”.