L'USdA lamenta que la direcció del SAAS denegui la petició de reunió

Actualitzada 06/02/2023 a les 22:30

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) lamenta en un comunicat que la petició de reunió que van fer arribar al Cap d’Urgències i SUM i la Direcció Assistencial, a més de ser denegada, no ha estat contestada per part de la Direcció Assistencial, a qui anava adreçada la petició de reunió, sinó per part de la Direcció de Recursos Humans, "a través de correu electrònic professional, de forma personal, a alguns portaveus sindicals i afiliats nostres". En aquest sentit, l'organització considera que "a qui s’ha de dirigir la resposta és a l’USDA directament i no alstreballadors o afiliats".Així, l'entitat informa que la resposta negativa ha estat derivada "perquè el SAAS considera que el Sindicat no està legitimat per reunir-se amb la Direcció i ens emplaça a posar-nos en contacte amb el Comitè d’Empresa".L'USdA informa que va sol·licitar la trobada "pels problemes que hi ha en el funcionament dels diferents serveis del SAAS, entre ells Urgències-SUM i Radiologia". Així, afegeixen que des del Sindicat han realitzar diverses reunions de treball amb grups polítics, grups parlamentaris i ministres "per tal de buscar solucions a les mancances que pateixen els treballadors en general i afiliats en particular" i que per això van demanar reunir-se "per tractar diferentspunts de la problemàtica que pateixen aquests serveis dels quals formen part els nostres afiliats".Per altra banda, el sindicat critica que l’actual Director Assistencial "fins fa poc company de feina dels nostres afiliats, i màxim reivindicador del mal funcionament i les mancances del Servei d’urgències, quan exercia com a facultatiu assalariat i desprès Cap de Servei, i sabent la tensió a que està sotmès el personal, no ha fet cap canvi estructural ni de millora substancial en els anys que ha exercit com a tal, és qui ara es nega a reunir-se per trobar solucions".Així mateix, en el comunicat destaquen han intentat reunir-se amb el Comitè d’Empresa i "la petició no ha estat ni tan sols resposta. També es va demanar una còpia de l’esborrany del Conveni col·lectiu per part d’algun afiliat abans de la seva signatura i també va ser denegada".Per tot això, el Sindicat USDA informa que es planteja no presentar cap candidat. Referent a les reivindicacions de millora de les condicions dels treballadors i dels serveis afirmen que "la informació facilitada pel Director Assistencial a la premsa no es corresponen amb la realitat, ans al contrari: La contractació dels nous metgesd’urgències ve a pal·liar un dèficit estructural ja existent des de fa 4 anys, corresponents a places que ja estaven pressupostades. En referència a lespermanències mèdiques no han estat cobertes en el 100% dels dies".En aqueta línia, l'entitat afirma que la direcció del SAAS "no assumeix que el problema del Servei d’urgències és la plurifunció del personal, continua quedant descobert el servei per culpa de les atencions extrahospitalàries, causant disfuncions del servei i llargues esperes". Així mateix, afirmen que "es va comunicar al personal que la extrahospitalària es desvincularia durant el primer semestre de 2023 i no ens consta cap partida pressupostaria per poder-ho desenvolupar, com tampoc veiem voluntat política, tal i com ha manifestat tant el ministre d’interior com el ministre de Salut en Seu Parlamentaria, a preguntes per partde consellers".