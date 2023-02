El projecte inclou diversos laboratoris i un espai per treballar amb “petits animals”

El centre de recerca en immunologia que Grifols vol instal·lar a la parròquia d’Ordino serà una realitat a principi del 2025. O com a mínim aquesta és la previsió que fa l’empresa internacional per poder posar en marxa el laboratori, segons s’indica en el cronograma elaborat per Grifols que el ministeri d’Economia ha fet arribar al grup socialdemòcrata a través d’una demanda d’informació de la consellera Susanna Vela. En concret, el calendari de la multinacional indica que l’execució d’obres, és a dir, la preparació del terreny i l’edificació de les instal·lacions, havia de començar a principi d’aquest any i tenir