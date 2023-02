Actualitzada 06/02/2023 a les 09:49

La presència de neu a la calçada obliga a circular amb equipaments a la General 2 a partir de Soldeu fins al Pas de la Casa i a la General 3 a partir del Serrat i per arribar a Arcalís, segons informa Mobilitat. El servei de trànsit ha activat la fase groga passades les cinc de la matí per passar el port d'Envalira i després ha anat baixant de cota les restriccions per l'estat de la via.