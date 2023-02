Detingut un jove amb un bolígraf pistola

Actualitzada 06/02/2023 a les 11:00

La policia va detenir la matinada de dissabte un resident de 28 anys amb un bolígraf pistola capaç de disparar munició del calibre 22, segons informa aquest matí. Els agents van descobrir l'arma "de foc dissimulada de port i venda prohibits" en fer un control rutinari buscant si portava estupefaents "per la forta olor d'haixix que desprenia l'interior del cotxe on viatjava com a passatger".L'home portava 41 cartuxos de munició del calibre 22 i un altre cartuix de fogueig del calibre 9, segons detalla el cos de seguretat. El detingut circulava en un vehicle conduït per un resident de 32 anys que va ser arrestat en donar positiu al control de tòxics que se li va fer quan transitaven per la capital.