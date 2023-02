Drets demana que es reactivi el procés contra Rajoy

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:29

El grup d’advocats Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra han presentat un escrit a la jutgessa andorrana per instar-la a reclamar les comissions rogatòries remeses fa vuit mesos a Espanya sobre l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i set persones més. Les comissions tenien l’objectiu d’informar les vuit persones que eren investigats en el marc d’una querella i requerir-les perquè nomenessin advocat andorrà. Divendres van presentar un escrit en què sol·licita a la batlle d’Instrucció que demani explicacions a Espanya per la paralització cautelar de les comissions rogatòries que va lliurar Andorra per l’Operació Catalunya a Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. En tres interlocutòries, els magistrats van estimar els recursos dels exmembres de l’Executiu espanyol i van suspendre la decisió que el Ministeri de Justícia va adoptar al juny, per la qual es donava curs a la comissió rogatòria que va emetre el Principat. En conseqüència, el TSJM va ordenar també que es paralitzés “l’enviament o devolució de la informació rebuda del Jutjat d’Instrucció número 32 de Madrid a les autoritats andorranes”.La Justícia d’Andorra investiga Rajoy, Montoro i Fernández Díaz per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió i coaccions a òrgans constitucionals i creació de document fals per la seva suposada relació amb els intents de conèixer “mitjançant vies il·legals” informació bancària secreta dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas i de l’exvicepresident Oriol Junqueras. Els fets denunciats a les querelles estan relacionats amb els del 2014 per part d’agents de la Policia Nacional a responsables de BPA.Drets i IDHA reclamen a la Justícia espanyola que faci constar aquesta “falta d’immunitat diplomàtica” i es pugui continuar amb la tramitació de la querella.