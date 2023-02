3.000 euros per presentar tard els comptes de la candidatura

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:31

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia confirma la multa de 3.000 euros imposada a l’administradora de la canidatura territorial de Canillo d’Andorra Sobirana, per no presentar els comptes de la candidatura dins el termini establert.L’administradora va recórrer la decisió del Tribunal de Comptes, al·legant que no va actuar de manera “descuidada”, sinó que com que no era titular ni apoderada del compte corrent de la candidatura no va poder presentar la documentació a temps. Ara bé, el Superior considera aquest fet no li va impedir complir l’obligació, ja que finalment la va efectuar fora de termini.L’administradora també va al·legar els problemes familiars que va patir l’administrador de la candidatura nacional, però el TS observa que ella era responsable de la territorial.Així, considera ajustada la sanció econòmica de 3.000 euros.