Treballant de baixa

Una dona haurà de pagar 1.000 euros a la CASS per fer de cambrera mentre cobrava l’atur laboral.

Una dona haurà d’abonar la multa de 1.139,53 euros que li va imposar la CASS per estar treballant quan estava rebent una prestació de baixa laboral. Aquesta és la decisió que ha adoptat la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, rebutjant el recurs de l’assalariada, que reclamava l’anul·lació de la multa i el retorn del pagament de la prestació per baixa mèdica, a més de la imposició de les costes a la Seguretat Social.



Els fets van succeir el 16 d’abril del 2021. La recurrent va ser controlada per personal de control de baixes de la CASS quan estava atenent