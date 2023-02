Programa de gestió emocional i autocontrol per a interns del centre penitenciari

Actualitzada 04/02/2023 a les 06:30

El departament d’Institucions Penitenciàries ha impulsat el programa de tractament psicològic de gestió emocional i autocontrol, destinat als interns del centre penitenciari amb l’objectiu de tractar la gestió emocional i l’autocontrol dels interns, reforçant l’adquisició d’habilitats socials, per reduir el risc de reincidència en actes delictius.El programa, que s’està aplicant des de mitjan mes de gener, consta de diverses sessions terapèutiques individuals per avaluar i reforçar el treball grupal, a més d’atendre les singularitats de cada persona. També s’hi inclouen un total de deu sessions grupals, dirigides per dos terapeutes externs.