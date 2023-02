Els advocats insten a reclamar les comissions rogatòries a Rajoy

Actualitzada 04/02/2023 a les 12:31





La causa investiga presumptes pressions de l'anomenada policia patriòtica i de l'aleshores executiu espanyol liderat per Rajoy als responsables del banc andorrà BPA i al mateix govern d'Andorra per aconseguir informació financera de líders independentistes catalans. El grup d'advocats Drets i l'Institut de Drets Humans d'Andorra han presentat un escrit a la jutgessa andorrana per instar-la a reclamar les comissions rogatòries remeses fa vuit mesos a Espanya sobre l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i set persones més, segons informen diversos mitjans estrangers. Així, aquestes comissions tenien l'objectiu d'informar les vuit persones que eren investigats en el marc d'una querella i requerir-les perquè nomenessin advocat andorrà.La causa investiga presumptes pressions de l'anomenada policia patriòtica i de l'aleshores executiu espanyol liderat per Rajoy als responsables del banc andorrà BPA i al mateix govern d'Andorra per aconseguir informació financera de líders independentistes catalans.



La investigació comença el setembre del 2016 quan Higini Cierco, exmàxim accionista del banc BPA, va declarar que des del maig del 2014 ell i l'aleshores director executiu de l'entitat financera, Joan Pau Miquel, havien estat coaccionats i extorsionats per l'inspector de la Policia Nacional Celestino Barroso, i pel comissari Marcelino Martin Blas, per aconseguir els comptes andorrans de diferents líders independentistes i de familiars.

Els dos directius bancaris van declarar haver estat amenaçats amb el tancament del banc andorrà i de la seva filial espanyola, Banco Madrid, si no facilitaven la informació. El març del 2015 els dos bancs van tancar acusats de blanqueig de capitals. En aquest context, Drets i l'Institut de Drets Humans d'Andorra sospiten que l'anomenada policia patriòtica va facilitar informació falsa sobre els bancs a les autoritats nord-americanes, que alhora la van remetre a les autoritats andorranes, una informació que va precipitar el tancament.

Les dues entitats també sospiten que la visita del 8 de gener del 2015 de l'aleshores president espanyol, Mariano Rajoy, en companyia de l'aleshores ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al govern andorrà, va acabar precipitant el tancament dels dos bancs en base a aquella informació falsa. Els juristes opinen que Rajoy va visitar Andorra com a president del govern, no com a cap d'Estat, i que, per tant, no té la immunitat diplomàtica que concedeix el dret andorrà.