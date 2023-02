L’associació reivindica la necessitat d’habilitar un pis a Barcelona per als pacients que fan tractament

al país veí i té previst plantejar-ho al Copríncep

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) es planteja demanar ajuda al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, per donar suport als pacients de càncer que s’han de desplaçar als països veïns per rebre tractament. En converses amb el Diari, el president de l’associació, Josep Saravia, va reivindicar que “seguim pensant que la unitat de radioteràpia era una bona idea”. Ara bé, vist que l’actual Govern “l’ha descartat fins que els números la puguin justificar”, l’associació demana, com a mínim, més ajudes per als pacients.



En primer lloc, Assandca considera necessari disposar d’un pis a Barcelona que es pugui posar al servei de les