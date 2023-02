Riva assisteix a la festa de l'os d'Arles de Tec

Actualitzada 03/02/2023 a les 19:05

La ministra de Cultura, Sílvia Riva, s'ha desplaçat avui a Arles de Tec per assistir a la festa de l'os de la població francesa. Es tracta de la primera de les festes franceses després de la decisió de la Unesco d'inscriure la festa a la llista del patrimoni cultural immaterial. A Andorra, la primera va ser l'11 de desembre amb 'L'última ossa d'Ordino'.Riva ha destacat la incorporació de les festes a la llista i ha destacat que "contribuirà a valoritzar les pràctiques del patrimoni cultural immaterial de les muntanyes i de les valls pirinenques i a sensibilitzar les respectives poblacions de la importància de la salvaguarda de les pràctiques socials, dels rituals i de les festes".La delegació andorrana ha estat completada per la delegada permanent a la Unesco, Eva Descarrega; la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte; el conseller de Cultura del comú d’Encamp, David Cruz, i la cònsol menor i consellera de Cultura del comú d’Ordino, Eva Choy. Finalment, també i hi han pres part, Robert Lizarte i Helena Laza, del comú d’Encamp, i el president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig.