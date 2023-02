Primers capítols d'un pòdcast per impulsar l'aprenentatge del català

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:33

El departament de Política Lingüística va estrenar ahir el pòdcast Me la imaginava més gran, amb l’objectiu d’impulsar l’aprenentatge del català. El programa, que ja compta amb els dos primers capítols, donarà a conèixer temes d’interès general relacionats amb la llengua catalana, com ara els serveis de què disposen els ciutadans per aprendre català de manera gratuïta o la importància d’aprendre la llengua del territori per integrar-s’hi plenament.Durant els dos primers capítols del pòdcast, les conductores del programa i tècniques del departament, Jenny Vila i Clara Fernàndez conversen amb Imane Amajjad i Carmen Reche, alumnes dels cursos i centres de català, per conèixer les seves experiències en l’aprenentatge del català. El pòdcast es pot descarregar d’internet o escoltar en línia a través de les plataformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iVoox, Amazonmusic i YouTube.