Multada en ser descoberta treballant quan estava de baixa

Actualitzada 03/02/2023 a les 11:43

Una dona haurà d'abonar la multa de 1.139,53 euros que li va imposar la CASS per una falta molt greu per estar treballant quan estava rebent una prestació de baixa laboral. És la decisió que ha adoptat la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia rebutjant el recurs de l'assalariada que reclamava l'anul·lació de la multa i el retorn del pagament de la prestació per baixa mèdica, a més de la imposició de les costes a la Seguretat Social, i confirmant la sentència del Tribunal de Batlles.La recurrent va ser controlada per personal de control de baixes de la CASS el 16 d'abril del 2021 quan estava atenent els clients a la barra d'un bar, entre els quals va servir un aigua a un inspector de la parapública. La dona al·lega que aquell dia se li havia avariat el vehicle i la grua se'l va emportar "i mentre esperava que algú la portés a casa, va entrar al bar per esmorzar un entrepà i fer un cafè", recull la sentència. I afegeix que l'establiment és d'una amiga i que uns nois li van demanar una ampolla d'aigua i que se la va lliurar perquè la titular del local "estava sola i ocupada" i que quatre clients de l'establiment van confirmar que "estava esmorzant i no treballant al bar".Els magistrats de la sala administrativa del TS consideren que la sentència és "encertada i fa una valoració correcta de la prova practicada" i remarca que el personal de la CASS va comprovar que la dona que es trobava de baixa mèdica "estava darrera la barra del negoci, servint i atenent els comensals que hi havia a l'establiment". I recalca que mentre servia uns plats als clients del bar restaurant es va adreçar "al personal de l'Àrea de Control Administratiu i els hi va demanar si desitjaven prendre quelcom".