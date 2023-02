Un sector important del partit es posiciona obertament en contra de pactar amb DA

El pacte entre DA i L’A sembla estar cada vegada més lluny. El partit de Josep Maria Cabanes ha convocat un congrés el 12 de febrer en el qual es debatrà si finalment va sol tant a la nacional com a totes les parròquies. Un sector molt important del partit es posiciona ja obertament en contra de pactar amb DA i presentarà la proposta la setmana vinent per tal de deixar les negociacions. El motiu principal que ho ha fet esclatar tot és el candidat que els liberals han presentat per Encamp, l’expolicia Sergi Alís, i que els demòcrates es