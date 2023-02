La policia alerta de missatges fraudulents de premis pel 74è aniversari d'E.Leclerc

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:26

La policia alerta d’una onada de missatges fraudulents en què s’anuncia un suposat premi pel 74è l’aniversari del supermercat E.Leclerc. El que diuen els missatges és que el guanyador ha d’entrar en un enllaç per respondre a un qüestionari i poder obtenir 1.000 euros. A més a més, es convida a reenviar el missatge a diversos amics per reclamar el premi.El cos de seguretat adverteix que es tracta d’un engany i que no s’ha de fer clic a l’enllaç ni tampoc reenviar el contingut fraudulent. Així, la policia afegeix que sempre que es rebi una proposta per guanyar diners fàcilment s’ha de sospitar.El novembre de l’any passat, les autoritats també van detectar missatges fraudulents suplantant la identitat d’E.Leclerc. De fet, no és una novetat al país i hi ha hagut més casos.Aquest mes de febrer la policia també alertava que està tornant a circular l’enviament de correus electrònics fraudulents en nom del cos i del director, una estafa que ja es va produir al desembre. Els missatges arriben a través d’una adreça no oficial amb els logotips de la policia, el Govern d’Andorra i Interpol, i s’informa que s’ha obert un procés judicial contra la persona que el rep per pornografia infantil.