La justícia ratifica que els enginyers espanyols poden treballar a Andorra

Actualitzada 03/02/2023 a les 12:57

La justícia ha desestimat el recurs d'apel·lació que va interposar el Col·legi Oficial d'Enginyers d'Andorra (COEA) contra la resolució de Govern que autoritzava una enginyera industrial espanyola a exercir per compte propi al Principat d’Andorra quan asseguren que existeix una manca de reciprocitat efectiva amb Espanya. En aquest sentit, el COEA afirma que és una evidència les dificultats legals i administratives que s’imposen als andorrans per a exercir la professió al país veí on es demana una homologació del títol. "El procés d’homologació o el reconeixement a efectes professionals que es porta a terme a Espanya no suposa que s’hagin de fer estudis addicionals, sinó comprovar que les competències adquirides amb el títol siguin homòlogues a les dels títols expedits a Espanya". En aquesta línia, el col·legi afirma que els altres països diferents a Andorra, especialment quan la formació de la persona interessada no és la del país en qüestió, imposen veritables dificultats legals i administratives als andorrans per exercir la seva professió, el que vulnera el tracte de reciprocitat que cal donar.Així mateix, lamenta que el Govern d'Andorra únicament examina el títol i valora si és suficient o no per exercir la professió, però no cal passar un procés d’homologació previ quan es tracta de ciutadans espanyols. I afirmen que que la nacionalitat sí és un problema si demanes el reconeixement del títol a Espanya a efectes professionals.Per la seva banda, el Govern justifica que el certificat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya confirma la seva posició del Govern, així mateix que un ciutadà espanyol que disposi d’un títol expedit per la Universitat de Harvard, per exemple, per col·legiar-se també l’haurà d’homologar prèviament i que, a més, per treballar al Principat d’Andorra cal obtenir un permís de residència.